पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर जबरन उर्दू थोपी, शेख हसीना बोलीं, 'बांग्ला भाषा' ने हमें 'आजादी' दिलाई

International

oi-Artesh Kumar

ढाका, 5 सितंबर : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उनकी भारत के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ करने की कोशिशें काबिले-ए-तारीफ है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि, पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी में उनकी मातृ भाषा बांग्ला का अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि यह बड़े पैमाने पर भाषा आंदोलन था जिसने बांग्लादेश को पांच दशक पहले पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी।

English summary

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina while expressing her love for her mother tongue Bangla, said it was the large-scale language movement that gave Bangladesh its Independence from Pakistan five decades back.