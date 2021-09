VIDEO: बिल्कुल बच्चे की तरह रोने की आवाज निकालता है ये ऑस्ट्रेलियन पक्षी, सुनकर रह जाएंगे भौचक्का

International

oi-Abhijat Shekhar

सिडनी, सितंबर 05: ऑस्ट्रेलिया की चिड़ियाघर से एक ऐसे दुर्लभ चिड़ियां का वीडियो वायरल हुआ है, जो बिल्कुल बच्चे की तरफ रो रही है। चिड़ियाघर में रहने वाली ये पक्षी बिल्कुल बच्चे की रोने की तरह आवाज निकाल रहा है और इसके वीडियो को देखकर हर कोई भौचक्का है।

Who's ready to glide on into the weeeeeeeeeeeeeeekend 😁

English summary

A video of a bird from a zoo in Australia is going viral, which is exactly imitating the sound of a baby crying.