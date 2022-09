सेंट्रल मेक्सिको में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल

International

oi-Artesh Kumar

मेक्सिको सिटी, 22 सिंतबर : सेंट्रल मेक्सिको में गुरुवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बंदुकधारी हमलावर ने शहर में स्थित एक बार में पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि, मई में इसी तरह की एक घटना में, मेक्सिको के केंद्रीय शहर सेलाया में एक होटल और दो बार पर हुए हमले में बंदूकधारियों ने 10 लोगों की हत्या कर दी थी।

जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने एक बार में घुसकर एकाएक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पब में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी भी आरोपी के गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है।

बता दें कि, मार्च में, मध्य मेक्सिको में 19 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी की इस घटना में कई अन्य घायल हो गए थे। वहीं, जनवरी में, गुआनाजुआतो राज्य में एक ग्रामीण समुदाय में एक परिवार के छह सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2006 के बाद से जब सरकार ने एक विवादास्पद सैन्य नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया, मेक्सिको में 3 लाख 40 हजार से अधिक हत्याएं दर्ज की गईं।

English summary

At least 10 people were killed on Thursday after gunmen opened fire at a bar in central Mexico. In a similar incident in May, gunmen killed 10 people in an attack on a hotel and two bars in Mexico's central city of Celaya.