42 सालों का सफर और Apple ने रचा इतिहास, 3 ट्रिलयन डॉलर मार्केट वैल्यू का जादुई आंकड़ा किया पार

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 04: महामारी के दौरान शेयरों के तीन गुना होने के बाद सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स की दिग्गज कंपनी Apple बाजार मूल्य में $ 3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। नये साल के पहले ही दिन सिलिकॉन वैली स्थिति एपल कंपनी विश्व की पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू का जादुई आंकड़ा छुआ हो।

English summary

After an incredible journey of 42 years, tech giant Apple has created history and has become the first company in the world to have a market value of $3 trillion.