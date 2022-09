Liz Truss के अलावा विश्व के किन प्रमुख देशों में महिलाएं कर रही हैं नेतृत्व ? Top 10 की लिस्ट

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 5 सितंबर: संयुक्त राष्ट्र महिला डिविजन के आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर, 2021 तक विश्व के 26 देशों में महिलाएं राष्ट्र प्रमुख थीं और 24 देशों में उनके हाथों में सरकार की कमान थी। इस लिस्ट में थोड़ा-बहुत ही सुधार हुआ है, जिसमें से सोमवार को लिज ट्रस को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। पिछले कुछ वर्षों में महिला राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने अपनी कार्य क्षमता का ऐसा परिचय दिया है, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। लेकिन, फिलहाल हम उन हम उन प्रमुख महिला नेतृत्वों का जिक्र कर रहे हैं, जो अपने देश की सत्ता में प्रभावी भूमिकाओं में हैं।

English summary

Before Liz Truss of Britain, women's leadership has been in dominant role in many countries of the world. Their full list is here