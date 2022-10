महसा अमीनी की मौत के 40वें दिन फिर 'सुलग' उठा ईरान, प्रदर्शनकारियों ने लगाए तानाशाह 'मुर्दाबाद' के नारे

International

oi-Artesh Kumar

हिजाब (Hijab) पहनने से इनकार करने पर ईरान (Iran Anti Hijab Protest) की मोरैलिटी पुलिस के हाथों 16 सितंबर को मारी गई 22 साल की कुर्दिश युवती महसा अमीनी (Mahsa Amini) की मौत के बाद से ईरान सुलग उठा है। महसा की मौत के चालीसवें दिन ईरानी लोग फिर से सड़कों पर उतर आए। वहीं तेहरान में प्रदर्शनों को रोकने के लिए दंगारोधी पुलिस की तैनाती की गई । इस्लाम में मौत के चालीसवें दिन शोक मनाने की प्रथा है। इसे 'चेहेलोम' कहा जाता है और ईरान मे शिया मुसलमानों के लिए यह धार्मिक महत्व रखता है। ईरान के उत्तर-पश्चिम में स्थित अमीनी के गृहनगर साकेज में सैकड़ों लोग महसा की कब्र पर उमड़ पड़े।

English summary

Iranian security forces have clashed with people taking part in a memorial for Mahsa Amini, according to a semi-official news agency, as thousands gathered in her hometown of Saqqez to mark 40 days since her death.