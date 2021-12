अंटार्कटिका से टूटेगा फ्लोरिडा प्रांत से बड़ा दुनिया का सबसे खतरनाक ग्लेशियर, पृथ्वी पर आएगा जलप्रलय?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 14: अंटार्कटिका में खतरनाक दरार का पता चलने के बाद वैज्ञानिकों ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि, अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर के सामने के हिस्से में एक 'खतरनाक दरार' है, जिससे यह सिर्फ पांच वर्षों में टूट सकता है। ये हिस्सा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य जितना बड़ा है और अगर यह टूटता है, तो विश्व के कई हिस्सों में प्रलय मच सकता है।

English summary

The world's most dangerous Antarctica's Doomsday Glacier will break in the next five years, will there be a danger of a deluge on Earth?