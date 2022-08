Book of the Dead : आत्मा को रास्ता दिखाने वाली मिस्र की रहस्यमयी किताब, जो गुप्त मंत्रों से भरा है

International

oi-Abhijat Shekhar

मिस्र, अगस्त 22: प्राचीन मिस्र... दुनिया के एक रहस्यमयी खजाना, जिनेके रहस्यों से आज तक पर्दा हटते रहते हैं और इसानों को चौंकाते रहते हैं। "बुक ऑफ द डेड" प्राचीन मिस्र के ग्रंथों की एक श्रृंखला को दिया गया एक आधुनिक नाम है, जिसको लेकर मिस्रवासियों का मानना ​​है, इस किताब के रहस्यों को, इसमें दर्ज संकेतों और शब्दों को अगर बढ़ लिया जाए, तो मृतकों को अंडरवर्ल्ड में रास्ता दिखाने में मदद मिलेगी। द बुक ऑफ द डेड अपने आप में हजारों रहस्यों के समेटे हुई है और इन ग्रंथों की प्रतियां अकसर मृतकों के साथ ही दफन कर दी जाती थीं।

English summary

The Book of the Dead: The mysterious book of ancient Egypt, by reading which the soul found the way to rebirth...