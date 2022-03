रूस में आसमान छूती महंगाई के बीच पुतिन ने रैली में पहनी 10 लाख रुपए की जैकेट, युद्ध को लेकर कही ये बात

International

मास्को, 20 मार्च। यूक्रेन पर हमले को लेकर पूरी दुनिया में हो रही आलोचनाओं के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 18 मार्च को एक रैली की। रैली में यूक्रेन पर हमले को सही ठहराते हुए उन्होंने रूस की जनता से कहा कि लोगों को नरसंहार से मुक्त करना हमारे द्वारा डोनबास और यूक्रेन में शुरू किए गए सैन्य अभियान का कारण, मकसद और लक्ष्य है।

रूस में सातवें आसमान पर पहुंची महंगाई

इस रैली में उन्होंने एक बेहद महंगी लग्जरी स्पोर्ट्स जैकेट पहनी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। यूक्रेन पर हमले को लेकर यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूस में जहां महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है, लोगों के खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, वहीं ऐसे में इतनी महंगी जैकेट पहनकर पुतिन ने यह जता दिया है कि देश की जनता चाहे किसी भी हाल में हो, उन्हें बस अपने ऐशो आराम से मतलब है।

पुतिन ने पहनी 10 लाख रुपए की जैकेट

इस रैली में पुतिन ने जो जैकेट पहनी वह कथित तौर पर इतावली ब्रांड लोरो पियाना की है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। यही नहीं जैकेट के अंदर उन्होंने जो सफेद रंग का स्वेटर पहन रखा था उसकी कीमत 3,200 पाउंड बताई जा रही है।

"Freeing people from genocide is the reason, motive & goal of the military operation we started in the Donbas & Ukraine," Putin says, then quotes the Bible: "There is no greater love than to lay down one's life for one's friends."

It's like Billy Graham meets North Korea pic.twitter.com/EZkKl0wcID