चीन के सिचुआन प्रांत में 6.6 तीव्रता का तेज भूकंप, 21 लोगों की मौत, बढ़ सकते हैं आंकड़े

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 5 सितंबर : चीन के सिचुआन प्रांत में आज 6.6 तीव्रता का तेज भूकंप ( strong earthquake in south-western China) आया जिसमें अभी तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई घायल भी बताए जा रहे हैं। भूकंप का केंद्र लुडिंग काउंटी रहा जो इस समय कोरोना के बढ़ते मामलों से भी जूझ रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने कहा कि 6.6-तीव्रता का भूकंप कांगडिंग शहर से लगभग 26 मील (43 किमी) दक्षिण-पूर्व में लगभग छह मील की गहराई पर आया।

document1}

English summary

At least 21 people have been killed in a strong earthquake that struck south-western China and was felt by millions of people confined to their homes under a strict Covid lockdown in Chengdu.