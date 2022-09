चीन को पटखनी देगा ताइवान? अमेरिका ताइपे को देगा अरबों डॉलर के घातक हथियार

International

oi-Artesh Kumar

वाशिंगटन, 3 सितंबर : चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को करीब 1.1 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक वाशिंगटन से ताइवान को मिलने वाले हथियारों में 60 एंटी-शिप मिसाइव और 100 एयर-टू-एयर मिसाइलें शामिल हैं। बता दें, कि पिछले महीने अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान दौरे के बाद चीन ने सैन्य अभ्यास की आड़ में ताइवान को धमकी देने की कोशिश की थी। इसके बाद अमेरिका ने ताइपे की रक्षा के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। इससे चीन और अमेरिका के बीच के रिश्तें और भी ज्यादा बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है।

English summary

The order reflects the continued support for Taiwan from President Joe Biden's administration as Taipei faces pressure from China, which has never ruled out using force to bring the democratically ruled island under its control.