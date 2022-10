Mexico Shooting: मैक्सिको के सिटी हॉल में अंधाधुंध फायरिंग, मेयर समेत 18 लोगों की मौत

International

मैक्सिको, 6 अक्टूबर : अमेरिका के मैक्सिको में स्थित मैक्सिकन सिटी हॉल में हुई सामूहिक (Mass Shooting in Mexico) गोलीबारी में कम से कम 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गोलीबारी में मेयर की भी हत्या कर दी गई है। इलाके में इस घटना के बाद इलाके में सेना को तैनात कर दिया गया है।

Among those killed are Mayor Conrado Mendoza, his father and former Mayor Juan Mendoza, and seven municipal police officers, according to the reports of BNO News. Further, the report said that the group used the popular technique of escaping the incident site by torching buses and other vehicles in order to block the roads. The criminal group “Los Tequileros” claimed responsibility for the attack in a video shared on social media, but there was no immediate confirmation from local officials whether the gang was involved in the attack or it was a bluff.