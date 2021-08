अमेरिका ने अफगानिस्तानी बैंक के अरबों डॉलर किए जब्त, बाइडेन ने तालिबान को दिया बहुत बड़ा झटका

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 18: तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी हो, लेकिन उसे अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने की अपील की है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान के 'खजाने' को जब्त कर लिया है।

अशरफ गनी को किया जा सकता है गिरफ्तार, अफगानिस्तान का 'खजाना' लेकर हुए थे फरार, करीबी ने दिया धोखा?

English summary

The US has frozen the money of the Afghanistan Bank, which is considered a big blow to the Taliban.