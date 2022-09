भारत के साथ संबंध 'मजबूत' करेंगे तो भला होगा! अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 27 सितंबर : भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ एक ताकतवर देश भी है। आज विश्व भारत को आसमान से रोशनी देने वाला वह सुर्य समझता है जो दुनिया को रोशन करने की क्षमता रखता है। इन्हीं सब सच्चाई को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को समझाया है कि भारत के साथ अच्छे और मजबूत संबंध बनाने से उसे बाढ़ संकट से उबरने में तेजी से मदद मिल सकती है।

English summary

he importance of managing a "responsible relationship" with India and addressing the debt issue with China so that Pakistan can recover more quickly from the impact of the devastating floods were the key focus of the talks between US Secretary of State Antony Blinken and his Pakistani counterpart Bilawal Bhutto Zardari.