VIDEO: झील में अकेले तैराकी कर रहे शख्स पर झपट पड़ा मगरमच्छ, उसने कैसे बचाई जान, देखिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर: ब्राजील में एक टूरिस्ट स्पॉट पर एक झील है, जिसमें तैराकी करने पर बैन है, क्योंकि वहां मगरमच्छ हैं। लेकिन, एक तैराक को झील देखकर रहा नहीं गया और उसने पानी में उतरकर तैराकी शुरू कर दी। वह काफी आगे निकल चुका था, तभी उसकी नजर अपनी ओर तेजी से आ रहे एक मगरमच्छ पर पड़ गया। फिर वह आगे और पीछे से मगरमच्छ! पानी में रहकर मगरमच्छ से कब तक भाग सकता था। हुआ वही जिसका डर था। मगरमच्छ बहुत ही तेजी से उसके नजदीक आकर उसपर जोर से झपट पड़ा। बाहर से जो लोग उस शख्स के संघर्ष को देख रहे थे, थोड़ी देर के लिए उन्हें पानी में खून ही खून नजर आ रहा था। लेकिन, उस तैराक ने जान की बाजी लगाकर संघर्ष किया और काफी भयानक मंजर से गुजरने के बाद सुरक्षित बच निकला।

English summary

Despite the ban in a lake in Brazil, a Alligator pounced on a man who went swimming, but he somehow survived