Air India Express: अबू धाबी से केरल आ रही फ्लाइट के ईंजन में लगी आग, वापस लौटा प्लेन

oi-Ankur Sharma

Air India Express: एक बड़ी खबर एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ी हुई है, UAE के अबू धाबी से केरल के कालीकट आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के इंजन में अचानक आग लग जाने की वजह से विमान वापस अबू धाबी लौट गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइंट संख्या IX348 ने अबू धाबी एयरपोर्ट से कालीकट एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी और इसमें 184 यात्री सवार थे।

DGCA ने जारी किया बयान

फिलहाल इस बारे में DGCA की ओर से बयान जारी किया गया है कि 'एयर इंडिया एक्सप्रेस B737-800 विमान VT-AYC ऑपरेटिंग फ्लाइट IX 348 उड़ान के दौरान 1000 फीट पर पहुंची ही थी कि इसके इंजन-1 में आग लग गई लेकिन फ्लाइट वापस लौट गई है। सभी सुरक्षित।'

Air India Express flight from Abu Dhabi to Calicut landed back at Abu Dhabi airport after a flame was detected in one of the engines. The aircraft landed safely and all passengers are safe: Air India Express pic.twitter.com/ACnDbFZCZV