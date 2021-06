पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की क्या स्थिति है? यूएस एक्सपर्ट ने जताई गहरी चिंता

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/लंदन, जून 22: पाकिस्तान की सत्ता की शिखर पर जो भी नेता आए, अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने देश की अवाम को लगातार बांटते रहे। पाकिस्तान में हिंदू तो नाममात्र ही बचे हैं, लिहाजा पाकिस्तान में मुसलमानों ने मुसलमानों को ही अपना दुश्मन चुना और सियासतदानों ने उसे खून-पसीने से सींचा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में रहने वाले अहमदिया मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने उनकी स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को चुन- चुनकर निशाना बनाया जाता है।

English summary

US experts have made sensational revelations about Ahmadi Muslims in Pakistan and said that it is dangerous for Ahmadi Muslims to live in Pakistan.