चीन की आक्रामक रवैये से दहशत में ताइवान, ऑस्ट्रेलिया से मांगी आपातकालीन मदद, युद्ध की आशंका?

International

oi-Abhijat Shekhar

ताइपे, अक्टूबर 04: चीन की आक्रामक नीति ने ताइवान को बुरी तरह से डरा दिया है और अब आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है कि कभी भी चीन ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, जिसे देखते हुए ताइवान ने ऑस्ट्रेलिया से मदद की गुहार लगाई है। ताइवान ने ऑस्ट्रेलिया से मदद की अपील करते हुए कहा है कि चीन से उसे आक्रमण का खतरा है।

चीन के साथ LAC पर बढ़ी टेंशन, भारत ने बड़ी संख्या में सैनिकों को सरहद पर भेजा, सर्दी में क्या होगा?

English summary

Fearing China's aggression, Taiwan has appealed to Australia for help. Taiwan has said that if China invades, it will fight till its last breath.