तालिबान ने अफगानिस्तान को किया बर्बाद, UN ने कहा, कष्ट झेल रही हैं महिलाएं

International

oi-Artesh Kumar

काबुल, 16 जून : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समूह की प्रमुख मिशेल बाचेलेट ने अफगानिस्तान (afghanistan) की स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि, अफगान नागरिक अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बाचेलेट ने बुधवार को मानवाधिकार परिषद में एक सत्र के दौरान अफगान मसले पर अपनी चिंता जाहिर की।

English summary

The UN rights chief has raised concerns about the deteriorating situation in Afghanistan, stating that its people are experiencing some of “the darkest moments” in a generation.