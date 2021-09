उम्मीद की रोशनी बांटने वाली उस अफगान महिला शिक्षक की कहानी, जो तालिबान से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंच गई

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 14: तालिबान राज स्थापित होने के बाद तालिबान हर वो काम करने में लगा है, जो इंसानियत और मानवता के खिलाफ है। खासकर महिलाओं को लेकर तालिबान के फरमान काफी ज्यादा डराने वाले हैं। लेकिन, खौफ के उस काले साये में अफगानिस्तान की एक महिला शिक्षक उम्मीद की रोशनी दिखा रही है। अफगानिस्तान की ये महिला शिक्षक तालिबान को देखने के लिए राष्ट्रपति भवन के पास पहुंच गई।

English summary

The story of a female teacher from Afghanistan who reaches Rashtrapati Bhavan to see the Taliban and who is now ready to fight for her rights.