अफगान राष्ट्रपति को पाकिस्तान ने दी चेतावनी, अमेरिका से शिकायत की तो बुरा होगा अंजाम

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/काबुल, जून 23: अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अफगान हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला-अब्दुल्ला इस हफ्ते अमेरिका के दौर पर होंगे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन, उससे पहले पाकिस्तान ने लगातार दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो सकता है, लिहाजा पाकिस्तान सीधे तौर पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को धमका रहा है।

English summary

Before the US visit of Afghan President Ashraf Ghani, Pakistan has warned him not to complain about Pakistan in America.