एक्शन में रानिल विक्रमसिंघे, बोले, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, विशेष समिति का गठन

कोलंबो, 15 जुलाई : श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) रानिल विक्रमसिंघे ने देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति की है। नियुक्त विशेष समिति में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पुलिस महानिरीक्षक और तीन सशस्त्र बलों के कमांडर शामिल हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने बताया कि, यह समिति को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कानूनी कार्रवाई करने की आजादी दी गई है।



English summary

Ranil Wickremesinghe said thart to maintain law & order, I've appointed a spl committee consisting of Chief of Defense Staff, Inspector General of Police and the commanders of the three armed forces. They have been given full freedom to take legal action without any political interference.