आमिर खान की तलाक की खबर से चीन के लोगों में भड़का गुस्सा, लोकप्रियता के ग्राफ में जबरदस्त गिरावट

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 05: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव से तलाक रहे हैं, ये खबर आते ही पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले एक बारगी हैरान रह गये थे, क्योंकि आमिर खान और उनकी पत्नी किरण के बीच जो कैमेस्ट्री सार्वजनिक जीवन में दिखती थी, उससे किसी को अंदाजा नहीं था कि आमिर खान-किरण राव का 15 सालों के बाद तलाक हो जाएगा। आमिर खान के तलाक के बाद चीन में मौजूद उनके लाखों फैन्स को काफी बड़ा झटका लगा है और ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में उनके फैन्स को आमिर खान का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है।

English summary

The news of Aamir Khan's divorce has made his fans very angry in China and his popularity graph has come down drastically.