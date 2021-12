82 साल आइरिस ने की है 36 साल के मोहम्मद से शादी, टॉक शो में शेयर की पर्सनल बातें

International

oi-Ankur Sharma

लंदन, 01 दिसंबर। ब्रिटेन निवासी 82 साल की आइरिस जोंस और इजिप्ट के रहने वाले 36 साल के मोहम्मद इब्राहिम की प्रेमकहानी तब से ही चर्चा में है, जब से दोनों ने अपने रिलेशन के बारे में दुनिया को बताया था। उम्र में पूरे 45 साल के अंतर वाले इस कपल ने जब पिछले साल नवंबर में शादी रचाई तो हर कोई हैरान रह गया था। यहां तक कि सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों को 'पागल', 'सिरफिरे' और 'अश्लील' जैसे शब्दों से भी संबोधित किया लेकिन लोगों की नफरत की परवाह ना करते हुए आइरिस और मोहम्मद ने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी और एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया।

English summary

82 year old woman Iris Jones has been finally reunited with her 35 year old husband Mohamed Ibriham after the pair had been separated for nine months due to Covid-19. read her interesting Love story.