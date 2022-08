समुद्र की सतह से 400 मीटर नीचे, 8.5km चौड़े क्रेटर की खोज, यह 'अदृश्य' शक्ति हो सकती है वजह

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

जॉर्जटाउन (गयाना), 19 अगस्त: अफ्रीका की पश्चिमी तट से सैकड़ों किलो मीटर दूर समुद्र के नीचे सतह से भी काफी अंदर एक विशाल क्रेटर की खोज की गई है। यह क्रेटर समुद्री प्रभावों के कारण नहीं बना हुआ है। यह किसी बाहरी ताकत या अदृश्य शक्तियों के प्रभाव के कारण बना है। वैज्ञानिकों ने शुरुआती रिसर्च में पाया है कि यह किसी विशाल ऐस्टरॉइड की वजह से बना है, जिसके चलते कभी डायनासोर जैसे विशाल जीव पृथ्वी से गायब हो गए थे। वैज्ञानिक अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर समुद्र में गिरने पर कोई ऐस्टरॉइड इतना भयानक परिणाम ला सकता है, तो अगर वह धरती की सतह से सीधे टकराए तो कितनी भयानक तबाही मचेगी।

English summary

Hundreds of kilometers off the west coast of Africa, a huge crater has been discovered deep beneath the surface of the Atlantic Ocean, which was buried for 66 million years