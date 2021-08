US एयरस्ट्राइक में मारे गये 6 अफगानी बच्चे, सुबह-सुबह दर्जनों रॉकेट दागने की आवाज, माफी मांगेंगे बाइडेन?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 30: अफगानिस्तान पर तालिबान का राज कायम हो चुका है और काबुल एयरपोर्ट पर लगातार आतंकी हमले होने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले आत्मघाती हमले में करीब 200 लोग मारे गये। जिसके बाद अमेरिका लगातार काबुल के अलग अलग इलाकों में आतंकी ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रहा है। लेकिन, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट खुरासान के हमलावर पर अमेरिकी ड्रोन अटैक में कई बेगुनाह लोग मारे गये हैं, जिसके बाद अमेरिकी सरकार सवालों के घेरे में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी ड्रोन हमले में एक ही परिवार के 9 सदस्य मारे गये हैं, जिनमें 6 बच्चे शामिल थे। वहीं, आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं, जिसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है।

US Air Strike on ISIS: Kabul में America की एयर स्ट्राइक में 6 बच्चों की मौत | वनइंडिया हिंदी

ब्रिटेन का ये कैसा चेहरा? पूर्व अधिकारी को कुत्ते-बिल्लियों के साथ काबुल से निकाला, अफगान कर्मियों को छोड़ा

English summary

Several rockets were heard in Kabul this morning. At the same time, 9 people of the same family have been slain in the US drone airstrike.