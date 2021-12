इंदौरः अलग-अलग देशों में 4 बार वैक्सीन लगवा चुकी महिला हुई कोरोना संक्रमित

Indore

oi-Prashanth Rai

इंदौर। कोरोना वायरस के मामले अब फिर से प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। वहीं कोरोना का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 30 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित हो गई। जबकि अलग-अलग देशों में उसे 4 बार कोरोना का टीका लग चुका था। महिला लगभग 12 दिन पहले अपने रिश्तेदार के घर इंदौर के करीब महू आई थी। महिला को अलग-अलग टीके और बूस्टर के चार डोज लग चुके थे। करीब 12 दिन पहले महिला दुबई से इंदौर एयरपोर्ट आई थी। यहां से वह महू अपने रिश्तेदार के घर ठहरी और घूमने गई थी। महिला बुधवार को महू से इंदौर एयरपोर्ट पहुंची थी। इसी दौरान RTPCR टेस्टिंग के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

इंदौरान के सीएमएचओ डॉ. भूरे सिंह सेतिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग के दौरान लगभग 30 वर्ष की महिला, जिसे पहले ही विभिन्न देशों में 4 बार टीका लगाया जा चुका है वो कोरोना संक्रमित पायी गई ही। रिपोर्ट आने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे और एक दिन पहले उसकी रिपोर्ट निगेटिव थी।

