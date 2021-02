पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच Zomato ने लिया ये बड़ा फैसला

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि की वजह से आम जनता की जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। कामकाजी इंसान के लिए अपने व्हीकल से ऑफिस आना-जाना करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे में फूड कंपनी जोमैटो (Zomato) ने अपने डिलीवरी बॉय की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है।

कंपनी ने की 7 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी

गुरुवार को ट्वीट कर कंपनी की तरफ से ये जानकारी दी गई। कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने बताया है कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने की वजह से हमारे डिलीवरी बॉय अपनी लागत को भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में कंपनी ने उनकी सैलरी को 7 से 8 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया। दीपिंदर गोयल ने कहा है कि उनके राइडर्स एक दिन में 100 से 200 किमी का ट्रैवल करते हैं। ऐसे में वो पेट्रोल पर 600 से 800 रुपए प्रति महीने का खर्च कर रहे हैं, जो उनकी सैलरी का लगभग 3 फीसदी है।

Keeping the increasing cost of operations in mind, we have increased the pay structure for our delivery partners by 7-8% going forward. (2/n)