बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश में सिर्फ लोकल युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, बाहरी नहीं कर सकते अप्लाई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश सरकार ने आज (18 अगस्त) राज्य में निकलने वाली सरकारी नौकरियों के सिलसिले में बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया की राज्य स्तर की सरकारी नौकरी में सिर्फ एमपी के ही युवा आवेदन कर सकते हैं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आने वाली एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस दिशा में हम आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे ताकि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां केवल राज्य के युवाओं को दी जाएं।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला राज्य में बेरोजगारी को कम करने और स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतर अवसर प्रदान किया है। हालांकि शिवराज सिंह सरकार के इस फैसले का कई दूसरे राज्यों में विरोध भी देखने को मिल सकता है या फिर एमपी की तरह आने वाले दिनों में दूसरे राज्य में भी इस तरह का ऐलान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का देश पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।

MP govt has taken an important decision today. We will be taking necessary legal steps so that government jobs in Madhya Pradesh are only given to the state's youth: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/8fG9djcFo5