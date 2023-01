Vinesh Phogat यौन उत्पीड़न मामले में रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष क्या बोले ?

कुश्ती के खेल में विनेश फोगाट किसी पहचान की मोहताज नहीं। यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख ने बयान जारी किया है।

India

oi-Jyoti Bhaskar

Vinesh Phogat के कथित यौन उत्पीड़न मामले पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के चीफ बीबीएस सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा, विनेश को पहले आरोपियों या उन कोचों के नाम बताने चाहिए थे, जिनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। बीबीएस सिंह ने कहा कि 97 फीसद खिलाड़ी WFI के साथ हैं। तमाम विवादों के बीच खिलाड़ियों ने दबाव में धरना दिया।

अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर रेसलिंग फेडरेशन चीफ बीबीएस सिंह ने कहा, 97 फीसद खिलाड़ी WFI के साथ हैं। मैं यौन उत्पीड़न के आरोपों से आहत हूं। कोई भी खिलाड़ी मुझ पर या मुख्य कोच पर ये आरोप नहीं लगा सकता। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के मुताबिक कुछ पहलवानों पर धरने पर बैठने का दबाव बनाया गया था।

I've contributed to the Olympians' success. A week ago Bajrang (Punia) & Sakshee (Malikkh) met me, they had no problem earlier. Maybe, they didn't like some of the decisions I took as President but I only took those decisions in the interest of the sport: BBS Singh, WFI President pic.twitter.com/q8ZwRkajIz