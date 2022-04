पीएम मोदी से चर्चा के बाद कर्नाटक में जारी होगी कोरोना की नई गाइडलाइन, सीएम बोम्मई ने कही ये बात

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 24 अप्रैल। कोरोना (Corona) के मामले में हाल में कुछ राज्यों में जिस तरह बढ़े हैं उससे एक बार फिर से कोरोना की चौथी लहर की आशंकाएं बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और केरल में कोरना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार के राज्य में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन (Corona Guidelines) लाने जा रही है।

सीएम बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने कहा है कि वे पीएम मोदी (PM Modi) के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के बाद कोरोना को लेकर ये कदम उठाने जा रहे हैं। रविवार को कर्नाटक मुख्मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। पीएम मोदी से चर्चा के बाद राज्य में कोरोना को लेकर कर्नाटक में कोई नए दिशा निर्देश लाया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। वैज्ञानिक कोविड वेरिएंट पर शोध कर रहे हैं। हम 27 अप्रैल को कोविड के संबंध में पीएम मोदी की सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद दिशा-निर्देश लाएंगे।

Central govt has given instructions to take precautions regarding Covid. Scientists are doing research on Covid variants. We will bring guidelines after video conference of PM Modi with CMs regarding Covid on April 27. People must take precautions: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/lxPXusPX9P