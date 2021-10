क्यों मेहनत नहीं करना चाहते हैं युवा मुसलमान, बड़े मुस्लिम विद्वान का चौंकाने वाला खुलासा

India

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर: भारत में ज्यादातर मुस्लिम युवा पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वह बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। देश में ज्यादातर फर्जी मदरसों को ही सरकारी अनुदान मिल रहा है। यह चौंकाने वाला खुलासा 10 साल तक अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े आयोग के चेयरमैन रहे जस्टिस एमएसए सिद्दीकी (रिटायर्ड) ने किया है। उन्होंने देश में मुसलमानों के बीच शिक्षा को लेकर नजरिए और मदरसों के नाम पर फैले भ्रष्टाचार की जो पोल खोली है, वह हिला देने वाली है। उनका दावा है कि यह मोदी-योगी सरकार के आने के बाद भी बंद नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया है कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई को लेकर ज्यादा गंभीर हैं, लेकिन लड़कों का तो नजरिया ही अलग है।

Muslim youth in India don't want to work hard for studies because they like going to Bollywood like Shahrukh-Salman Khan - Expert