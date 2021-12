क्यों ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात से 2024 के लिए तय होगा कांग्रेस का रास्ता ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 1 दिसंबर: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी चीफ शरद पवार की मुंबई में मुलाकात पर ना सिर्फ भाजपा की नजर लगी है, बल्कि यह कांग्रेस के भविष्य के लिए भी अहम है। देश में जब से भाजपा का प्रभाव बढ़ा है, उसके विरोध में तमाम पार्टियां किसी न किसी रूप में एक तरफ खड़ी हो गई हैं। ना तो कांग्रेस और लेफ्ट की दूरी रह गई है और ना ही कांग्रेस-विरोध की पुरानी वाली राजनीति का कोई खास वजूद नजर आता है। क्योंकि, दो दशक पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी, वही आज भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। उसने कश्मीर से लेकर अंडमान तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम किया है। अबतक उसे चुनौती देने की अगुवाई खुद-ब-खुद कांग्रेस करती थी, लेकिन बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मिली कामयाबी के बाद टीएमसी वह जगह लेना चाहती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 2024 के लिए कांग्रेस का रास्ता किस ओर से निकलता दिख रहा है?

English summary

If TMC supremo Mamta Banerjee is able to convince Sharad Pawar for her candidature for the post of PM, then the Congress will have no option but to walk alone