कौन थे संत शदाराम साहिब, जिनकी 313वीं जयंती मनाने पाकिस्तान गया है हिंदुओं का जत्था

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 5 दिसंबर: हिंदुओं के 133 तीर्थयात्रियों का एक जत्था शनिवार को अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गया है। यह तीर्थयात्री पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पवित्र शदाणी दरबार मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं, जिसका इतिहास तीन सौ साल से भी पुराना है। तीर्थयात्रियों का यह जत्था संत शदाराम साहिब की 313वीं जयंती पर आयोजित भव्य समारोह में शामिल होने पाकिस्तान गया है। इसके बाद ये तीर्थयात्री पाकिस्तान में स्थित सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न मंदिरों की यात्रा करेंगे और 15 दिसंबर को वापस भारत लौटेंगे। 17 दिसंबर को हिंदू तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पाकिस्तान जाने वाला है, जो कटास राज मंदिरों की पवित्र यात्रा करेगा।

English summary

A group of Hindu pilgrims have visited the Shadani Darbar temple in Pakistan to attend the 313th birth anniversary celebrations of Sant Shadaram Sahib, who started making a difference in people's lives since childhood