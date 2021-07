वो 'ईमानदार-हिंदू समर्थक' भाजपा नेता कौन हैं, कर्नाटक में येदियुरप्पा की जगह जो बन सकते हैं CM?

India

बेंगलुरु, 20 जुलाई: कर्नाटक में एकबार फिर से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बदले जाने की चर्चा गर्म है। इसबार कोई ऑडियो क्लिप नहीं आया है, बल्कि पार्टी के नेता ही हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि येदिुरप्पा जैसे बड़े लिंगायत नेता का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। भाजपा के एक वरिष्ठ और कर्नाटक के सीएम के विरोधी नेता ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व येदियुरप्पा की जगह जल्द ही ऐसे नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगा, जो ईमानदार, हिंदू समर्थक हो और जिसमें अगले विधानसभा के चुनाव में पार्टी को जीत दिलाकर सत्ता में वापस लाने का माद्दा हो।

English summary

A BJP leader has claimed that the party can hand over the command in Karnataka to an honest and pro-Hindu leader in place of BS Yeddyurappa.