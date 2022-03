कश्मीर की बेटी शैफाली राजदान को बाइडेन ने यूरोप में दी अहम जिम्मेदारी, जानिए कौन हैं ये ?

India

oi-Vijay

श्रीनगर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शैफाली राजदान नाम की महिला को एक अहम जिम्‍मेदारी के लिए नॉमिनेट किया है। शैफाली राजदान मूलत: भारत के जम्‍मू कश्‍मीर राज्‍य से हैं, जो अमरिका में राजनयिक बनीं। उनकी उम्र 50 साल है। अमेरिका में वह सिनसिनाटी, शिकागो, न्यूयॉर्क और बोस्टन में रहीं। अब उन्‍हें नीदरलैंड भेजा जाएगा।

English summary

US President Joe Biden has announced his intent to nominate Indian-origin political activist Shefali Razdan Duggal as his envoy to the Netherlands, know who is She?