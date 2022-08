जस्टिस UU Lalit कौन हैं ? देश के अगले CJI बन सकते हैं, तीन तलाक समेत उनके ऐतिहासिक फैसले जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 4 अगस्त: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने देश के अगले सीजेआई के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठतम जज जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस ललित का भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल काफी छोटा रहने वाला है। आइए जानते हैं कि वह कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उनकी बेंच ने क्या-क्या अहम फैसले सुनाए। उनके रिटायरमेंट के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन जज हो सकता है। सीजेआई के सचिवालय को बुधवार रात साढ़े 9 बजे ही कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से जस्टिस रमना से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था।

English summary

Justice U U Lalit profile:Supreme Court's senior-most judge Justice UU Lalit clears the way to become the Chief Justice of India, know about him and his historic decisions