कौन हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, जो बने Starbucks के CEO, जानिए कितनी होगी सैलरी और संपत्ति

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 02 सितंबर: भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन (Laxman Narasimhan) को कॉफी की दिग्गज कंपनी स्टारबक्स ( Starbucks) ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया है। इससे पहले 55 वर्षीय लक्ष्मण नरसिम्हन रेकिट ( Reckitt) के सीईओ थे, जो ड्यूरेक्स कंडोम, एनफैमिल बेबी फॉर्मूला और म्यूसिनेक्स कोल्ड सिरप भी बनाती है। लक्ष्मण नरसिम्हन पेप्सिको में ग्लोबल चीफ कमर्शियल ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। स्टारबक्स ने कहा कि लक्ष्मण नरसिम्हन 1 अक्टूबर को कंपनी में शामिल होंगे, लेकिन अप्रैल 2023 में पदभार संभालेंगे। तब तक, अंतरिम सीईओ हॉवर्ड शुल्त्स कंपनी का नेतृत्व करना जारी रखेंगे और लक्ष्मण नरसिम्हन 1 अप्रैल तक हॉवर्ड शुल्त्स के साथ मिलकर काम करेंगे।

Starbucks today announced that Laxman Narasimhan will become the company’s next chief executive officer, working closely with Howard Schultz, before assuming the role and joining the Board on April 1, 2023. https://t.co/AQCCDiT0bt