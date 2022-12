कौन हैं ये चार प्रतिभावान महिला खिलाड़ी ? जिनकी Indian Army में हुई सीधी भर्ती

भारतीय सेना ने चार प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की है। इन्हें हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है। मिलिट्री पुलिस कोर के लिए भर्ती की गई ये खिलाड़ी सेना की ओर से खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी।

भारतीय सेना ने चार-चार प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों की एक साथ सीधी भर्ती की है। दरअसल, 'मिशन ओलंपिक' के तहत भारतीय सेना मेधावी खिलाड़ियों को भर्ती करके उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन, चार-चार महिला खिलाड़ियों को एक साथ हवलदार के पद पर नियुक्ति नारी शक्ति की भावना के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। अभी जिन चार महिला खिलाड़ियों को सेना में शामिल किया गया है, उनमें से दो बॉक्सिंग और दो कुश्ती की चैंपियन हैं। भारतीय सेना में हवलदार का पद नॉन कमीशन रैंक का होता है। इन सब की भर्ती मिलिट्री पुलिस कोर में हुई है।

English summary

Indian Army has made direct recruitment of 4 meritorious women sportspersons to the post of Havildar. These players will work for the Military Police Corps and participate in national- international competitions