भारत में कब आएगी ओमिक्रॉन की लहर, रोजाना कितने तक पहुंच सकते हैं मामले ? IIT वैज्ञानिकों ने सबकुछ बताया

नई दिल्ली, 22 दिसंबर: भारत में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मामलों की संख्या अभी तक कम से कम 213 पहुंच चुकी है। हर दिन मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले हैं। इस वेरिएंट ने साउथ अफ्रीका में कोहराम मचाने के बाद इस समय यूके और अमेरिका को डराना शुरू कर दिया है। वहां हर दिन भारी संख्या में लोग इस नए वेरिएंट से संक्रिमित होते जा रहे हैं। इसपर कई रिसर्च आ चुके हैं कि डेल्टा के मुकाबले यह कम से कम तीन गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसलिए भारत में भी एकबार फिर से एहतियातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है और केंद्र सरकार ने राज्यों को हर स्थिति के मुताबिक खुद को अलर्ट रखने को कह दिया है। इस बीच आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमण की लहर के चरम पर पहुंचने और फिर उसके कंट्रोल में आने को लेकर एक रिसर्च किया है, जिसके मुताबिक 2022 के फरवरी में भारत में ओमिक्रॉन का संक्रमण चरम पर पहुंच सकता है।

IIT professors have predicted that the wave of Omicron may arrive in India by the end of February, will start decreasing next month