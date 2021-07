करण नहीं चाहते थे कि आलिया भट्ट उनकी इस फिल्म में करे काम, कहा था-'जरूरी नहीं हर धर्मा फिल्म तुम ही करो'

India

मुंबई, 02 जुलाई: बॉलीवुड प्रोड्यूसर और धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर ने खुलासा किया है कि वह नहीं चाहते थे कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट, फिल्म कपूर एंड संस में काम करे। करण जौहर ने कहा कि 2016 में रिलीज हुई फिल्म कपूर एंड संस की कास्टिंग के साथ उन्होंने तोड़-मड़ोड़ करने की कोशिश की थी। करण जौहर ने खुलासा किया है कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी आलिया भट्ट कपूर एंड संस की कास्टिंग के लिए मना कर दे। करण ने कहा कि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी आलिया भट्ट ने फिल्म को ना नहीं कहा और फिल्म में काम किया। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के तहत बनी थी, फिल्म को डायरेक्ट शकुन बत्रा ने किया था। आलिया के साथ फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और फवाद खान लीड रोल में थे। आइए जानें आखिर करण ने क्यों नहीं चाहते थे कि आलिया इस फिल्म में काम करें।

when Karan Johar tell to Alia Bhatt You do not have to do every Dharma film on Kapoor & Sons casting