जब भारतीयों ने एक पाकिस्तानी जनरल की बचाई जान, छोड़ देते तो हो जाती मॉब लिंचिंग

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 दिसंबर: 16 दिसंबर यानी गुरुवार को देश पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। बांग्लादेश को मुक्त कराकर भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करवाया था, यह किस्से तो दुनिया जानती है और पाकिस्तान आजतक अपनी झेंप नहीं मिटा पाया है। लेकिन, अगर उस दिन भारतीय अधिकारी और भारतीय सेना नहीं होती तो सरेंडर पर दस्तखत करने वाले पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कमांडर नियाजी की जान भी नहीं बच पाती। युद्धबंदी होने के नाते भारतीय अधिकारियों और सैनिकों ने अपना फर्ज निभाया और बांग्लादेश के नागरिकों की उन्मादी भीड़ से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। यह किस्सा सरेंडर कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे एकमात्र भारतीय सिविलियन अधिकारी ने अपने संस्मरण में बताया है, जो उनकी बेटी के जरिए देश के सामने आया है।

English summary

Had the Indians not saved Pakistani Commander Lt Gen AAK Niazi, the mob would have lynched him at Ramna Maidan in Dhaka on 16 December 1971