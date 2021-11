हिंदुत्व पर कांग्रेस और RSS के नजरिए में कितना फर्क है ? समझिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 14 नवंबर: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर बताकर अपनी पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के बिगड़े बोल पर एक तरह से पार्टी की मुहर लगाने की कोशिश की है। इस समय देश की राजनीति में इसपर खूब बहस छिड़ी हुई है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तरह-तरह से कांग्रेस को घेर रहे हैं। ऐसे में इसपर विचार करना जरूरी हो गया है कि आखिर राहुल गांधी ने जो दावा किया है, उसको लेकर संघ की सोच क्या रही है ? वह हिंदू धर्म और हिंदुत्व में कितना अंतर समझता है ?

English summary

Unlike Congress' Rahul Gandhi, the RSS has been saying for a long time that the spirit of Hindutva predates the name Hindu and it is vast and this includes Vasudhaiva Kutumbakam