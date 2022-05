Booker Prize 2022: क्या है बुकर प्राइज, कितनी मिलती है इनाम राशि, क्या है 'रेत समाधि' की कहानी?

India

नई दिल्ली, 27 मई। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उपन्यास 'टॉम्ब ऑफ सैंड' को इस बार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है और जिसके साथ ही गीतांजलि श्री बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हिंदी लेखिका बन गई हैं। मालूम हो कि नोबेल पुरस्कार के बाद बुकर पुरस्कार को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार लेखनी में अनुपम योगदान देने वालों लेखकों और साहित्यकारों को दिया जाता है।

Indian Writer Geetanjali Shree creates History, Won International Booker Prize 2022 For Tomb Of Sand.What is the Booker Prize, how much is the prize money, what is the story of 'Tomb of Sand'.