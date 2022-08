भारतीय रेलवे का 'मिशन रफ्तार' क्या है ? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 5 अगस्त: भारतीय रेलवे ने स्पीड मोड पकड़ रखा है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे की रफ्तार पहले ही काफी बढ़ चुकी है। बेहतरीन और अत्याधुनिक कोच इस्तेमाल हो रहे हैं। ट्रैकों का आधुनिकीकरण हो रहा है। नए और बेहतरीन सिग्नलिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इन सबको देखते हुए रेलवे ने 'मिशन रफ्तार' चलाया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में रेल यात्रा का पूरा अनुभव बदलने वाला है। सिर्फ रेल यात्रा का ही नहीं। जो लोग रेलवे के जरिए माल ढुलाई का काम करवाते हैं, उन्हें भी अब माल गाड़ी में सामान बुक करवाने का फायदा नजर आएगा।

English summary

Indian Railways has started work in mission mode to increase the speed of goods trains in addition to passenger trains, which has been named 'Mission Raftaar'