oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 12 जुलाई। भारी बारिश के कारण आज हिमाचल के धर्मशाला शहर के भागसू नाग में 'बादल फटने' से भारी तबाही हुई है, कई घरों-होटलों में पानी भर गया है तो वहीं कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं,जबकि दो लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। तो वहीं देश के तीन बड़े राज्यों यूपी, एमपी और राजस्थान में रविवार को 'आकाशीय बिजली' गिरने से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

English summary

Cloudburst in himachal and 70 People Lost their life due to lightning, here is read Everything about Cloud burst or Pregnant Cloud and lightning.