Bone death क्या है ? कोरोना से ठीक हुए मरीजों का बैठना भी हो जाता है मुश्किल

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 जुलाई: धरती पर कोरोना के कहर के डेढ़ साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन इस महामारी के दायरे का पता नहीं चल पाया है। अब कोरोना से ठीक हुए मरीजों को एक नई बीमारी हो रही है, जिसमें हड्डियां गलने लगती हैं। मेडिकल की भाषा में इसे एवैस्कुलर नेक्रोसिस (एवीएन) या बोन डेथ कहते हैं। यह बहुत ही पीड़ादायक रोग है, जिसमें इंसान का चलना-फिरना तक मुहाल हो जाता है। इतना ही नहीं, समय पर बीमारी का पता नहीं चला तो फिर इस रोग से उबर पाना भी नाममुकिन है।

English summary

Patients taking steroids during the treatment of Covid have the problem of bone death, the circulation of blood in the bones stops