VIDEO:फार्म लॉ के पक्ष में रैली कर BJP कार्यकर्ताओं की TMC समर्थकों से भिड़त, जमकर चले लाठी-डंडे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बर्धमान जिले में कृषि कानूनों का समर्थन में रैली कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला कर दिया। इस हमले में काफी कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। इसमें जमकर लोग एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता बंगाल के बर्धमान जिले के पूर्बस्थली में मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के समर्थन में रैली कर रहे थे। जहां उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला कर दिया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिली है। घटना के सामने आए वीडियो में एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर डंडों से हमला करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में लोगों के चीखने-चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही है

वीडियो में कई लोग घायल अवस्था में जमीन पर पड़े दिख रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच यह मारपीट काफी देर तक चली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग पर उपद्रवियों को हटाया। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर, मामले की जांच शुरू कर दी है।

#WATCH West Bengal: BJP workers, who were taking out a rally in the support of #FarmLaws, were attacked allegedly by TMC workers today in Purbasthali of Bardhaman district. Several injuries reported. pic.twitter.com/4jO8IrmJQE