Weather Updates : यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका,उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 24 अगस्त। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि 27 अगस्त तक देश के 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की आशंका नजर आ रही है। आईएमडी ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा।आपको बता दें कि बिहार में पहले ही बाढ़ ने कहर बरपाया है, यहां के बाढ़ के कारण छब्बीस जिले प्रभावित हैं, ऐसे में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की अलर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

English summary

IMD has predicted that more than ten states are likely to receive widespread rainfall in isolated to scattered places till August 27 AND landslide warning in Uttarakhand. See details.