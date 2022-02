Weather Updates: अब सर्दी के दिन हुए पूरे, कई राज्यों के तापमान में होगा इजाफा लेकिन यहां बरसेंगे बादल

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 16 फरवरी। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि भले ही हिमालयी एरिया में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और 20 फरवरी तक कई राज्यों में बारिश होने के भी आसार हैं लेकिन लोगों को भारी ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब तापमान में इजाफा होगा। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अब दिन में धूप निकलने लगी है, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी से राहत मिली हुई है।

English summary

Temperatures to rise in parts of country in next few days but Rain Expected many States till Feb 20 says IMD. See Weather Updates.